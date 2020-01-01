Токеноміка Kryptomon (KMON) Дізнайтеся ключову інформацію про Kryptomon (KMON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kryptomon (KMON) Kryptomons are digital collectible BEP721 NFT Token monsters built on the BSC blockchain. They can be bought and traded by using our dedicated BEP20 Token (KMON). Breed with other players to create new eggs with exciting traits and new levels of power. At launch, 10,000 unique eggs will be stored in a smart contract on the BSC blockchain and airdropped to the top referring 10K members of our KMON community.Further eggs can be generated by the in game breeding mechanics. Every egg has a unique but mutable genetic code (genotype) and a distinct visual appearance which is stored in the smart contract. The Genetic code is made up of 38 different genotypes that will determine all the aspects - both physical and behavioral - of your creature. Your Kryptomon requires attention and if you fail to take regular care of it it could regress or be frozen, as in real life, where muscle is lost without constant exercise. Like in a Pokemon game KMON trainers will be able to engage their Kryptomons in battles to grow their abilities and win the elite KMON league. Офіційний вебсайт: https://kryptomon.co Купити KMON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kryptomon (KMON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kryptomon (KMON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,73K $ 12,73K $ 12,73K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 944,45M $ 944,45M $ 944,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,47K $ 13,47K $ 13,47K Історичний максимум: $ 0,227716 $ 0,227716 $ 0,227716 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kryptomon (KMON)

Токеноміка Kryptomon (KMON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kryptomon (KMON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KMON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KMON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KMON, досліджуйте ціну токена KMON в реальному часі!

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