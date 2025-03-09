Сьогоднішня ціна Kryptomon (KMON)

Поточна ціна Kryptomon (KMON) сьогодні становить 0.00032402 USD з ринковою капіталізацією $ 306.02K USD. Ціна KMON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kryptomon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.67K USD

- зміна ціни Kryptomon протягом дня — -2.89%

- циркуляційна пропозиція – 944.44M USD

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