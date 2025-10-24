Інформація щодо ціни Krypto Cock (COCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,27% Зміна ціни (1 дн.) +4,68% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,90% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,90%

Актуальна ціна Krypto Cock (COCK) становить --. За останні 24 години COCK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COCK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COCK змінився на +0,27% за останню годину, +4,68% за 24 години та на +0,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Krypto Cock (COCK)

Ринкова капіталізація $ 215,23K$ 215,23K $ 215,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 215,23K$ 215,23K $ 215,23K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Krypto Cock — $ 215,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COCK — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 215,23K.