Яка зараз ціна KRYLL?

KRYLL торгують за ₴5.39288584300966320000, що відображає зміну ціни на рівні -0.55% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як KRL порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.55% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо KRL перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як KRYLL виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem KRL демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація KRYLL?

Ринкова капіталізація ₴217039846.77097750320000 розташовує KRL на #1590 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴5.38874333388393360000 до ₴5.44030435172546160000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують KRL?

KRYLL згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку KRL?

З 40245472.60137463 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.