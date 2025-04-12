Ціна KRWO (KRWO)
Поточна ціна KRWO (KRWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 533.12K USD. Ціна KRWO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KRWO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KRWO протягом дня — +1.56%
- циркуляційна пропозиція – 776.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KRWO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KRWO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KRWO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KRWO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.56%
|30 днів
|$ 0
|+1.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KRWO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+1.56%
+1.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities.
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