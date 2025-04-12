Сьогоднішня ціна KRWO (KRWO)

Поточна ціна KRWO (KRWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 533.12K USD. Ціна KRWO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KRWO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KRWO протягом дня — +1.56%

- циркуляційна пропозиція – 776.54M USD

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