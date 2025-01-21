Ціна KROWN (KRW)
Поточна ціна KROWN (KRW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KROWN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18K USD
- зміна ціни KROWN протягом дня — -2.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KROWN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KROWN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KROWN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KROWN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.43%
|30 днів
|$ 0
|+31.53%
|60 днів
|$ 0
|+60.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KROWN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-2.43%
+0.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KingDeFi is a DeFi project combining two main areas: analytics and monitoring where we provide a market overview, liquidity pool search engine and portfolio tracking to users and farming as we are a yield optimizer project on BSC and Solana. It offers its Knights (= users) an a) Earnings and b) Monitoring function. With the Earnings function, Knights can earn KROWN tokens by providing liquidity and staking directly on the KingDeFi platform. With the Monitoring function, Knights have an overview about all major yield platforms on BSC and Solana and receive automatic suggestions where to receive the best yields based on their token holdings in their wallet. With one click, Knights are easily directed to the best yielding platforms. Knights also have a dashboard showing all key statistics of all major platforms such as highest/lowest APYs, TVL and more. In combination, KingDeFi is the only ""go to"" place you need in order to optimize your farming and staking yields for both, BSC and Solana
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