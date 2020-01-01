Токеноміка Kronos Bot (KRON) Дізнайтеся ключову інформацію про Kronos Bot (KRON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kronos Bot (KRON) Kronos Bot ・The world's first WhatsApp Trading Bot, simplifying DeFi one message at a time. The top 10 Telegram trading bots have collectively generated over $281 million in revenue, marking the fastest revenue generation in the history of the space. Kronos Bot is now pioneering on WhatsApp, leveraging its 3 billion monthly users an audience primed for decentralization while seamlessly integrating product offerings for Telegram’s 1 billion users. By uniting both platforms into a multi-platform ecosystem, Kronos Bot caters to diverse audiences, from newcomers to seasoned traders, unlocking unprecedented revenue potential and enhancing the trading experience across both WhatsApp and Telegram. Офіційний вебсайт: https://www.kronosbot.app/ Whitepaper: https://docs.kronosbot.app/ Купити KRON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kronos Bot (KRON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kronos Bot (KRON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,65K $ 23,65K $ 23,65K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,65K $ 23,65K $ 23,65K Історичний максимум: $ 0,00245845 $ 0,00245845 $ 0,00245845 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002365 $ 0,0002365 $ 0,0002365 Дізнайтеся більше про ціну Kronos Bot (KRON)

Токеноміка Kronos Bot (KRON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kronos Bot (KRON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KRON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KRON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KRON, досліджуйте ціну токена KRON в реальному часі!

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