Ціна Kronos Bot (KRON)
Поточна ціна Kronos Bot (KRON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.43K USD. Ціна KRON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kronos Bot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.67 USD
- зміна ціни Kronos Bot протягом дня — -7.08%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kronos Bot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kronos Bot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kronos Bot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kronos Bot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.08%
|30 днів
|$ 0
|-31.03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kronos Bot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.08%
-6.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kronos Bot ・The world's first WhatsApp Trading Bot, simplifying DeFi one message at a time. The top 10 Telegram trading bots have collectively generated over $281 million in revenue, marking the fastest revenue generation in the history of the space. Kronos Bot is now pioneering on WhatsApp, leveraging its 3 billion monthly users an audience primed for decentralization while seamlessly integrating product offerings for Telegram’s 1 billion users. By uniting both platforms into a multi-platform ecosystem, Kronos Bot caters to diverse audiences, from newcomers to seasoned traders, unlocking unprecedented revenue potential and enhancing the trading experience across both WhatsApp and Telegram.
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