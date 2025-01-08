Сьогоднішня ціна Kronos Bot (KRON)

Поточна ціна Kronos Bot (KRON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.43K USD. Ціна KRON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kronos Bot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.67 USD

- зміна ціни Kronos Bot протягом дня — -7.08%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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