Сьогоднішня ціна Kromatika

Поточна ціна Kromatika (KROM) сьогодні становить $ 0.0035246, зі зміною 2.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KROM до USD становить $ 0.0035246 за KROM.

Kromatika наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 352,483, з циркуляційною пропозицією у 82.30M KROM. Протягом останніх 24 годин KROM торгувався між $ 0.00308458 (мінімум) та $ 0.00362448 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.265959, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KROM змінився на +0.06% за останню годину та на +18.15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 61.95.

Ринкова інформація щодо Kromatika (KROM)

Ринкова капіталізація $ 352.48K$ 352.48K $ 352.48K Обсяг (за 24 год) $ 61.95$ 61.95 $ 61.95 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 352.48K$ 352.48K $ 352.48K Циркуляційне постачання 82.30M 82.30M 82.30M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Kromatika — $ 352.48K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 61.95. Циркуляційна пропозиція KROM — 82.30M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 352.48K.