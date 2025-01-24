Ціна Kroma Staked ETH (SPETH)
Поточна ціна Kroma Staked ETH (SPETH) сьогодні становить 3,326.17 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kroma Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 305.71 USD
- зміна ціни Kroma Staked ETH протягом дня — +1.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kroma Staked ETH до USD становила $ +37.69.
За останні 30 днів зміна ціни Kroma Staked ETH до USD становила $ -204.2115376180.
За останні 60 днів зміна ціни Kroma Staked ETH до USD становила $ -89.9825443930.
За останні 90 днів зміна ціни Kroma Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +37.69
|+1.15%
|30 днів
|$ -204.2115376180
|-6.13%
|60 днів
|$ -89.9825443930
|-2.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kroma Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+1.15%
-1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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