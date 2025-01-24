Сьогоднішня ціна Kroma Staked ETH (SPETH)

Поточна ціна Kroma Staked ETH (SPETH) сьогодні становить 3,326.17 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kroma Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 305.71 USD

- зміна ціни Kroma Staked ETH протягом дня — +1.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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