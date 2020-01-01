Токеноміка Kroak on Kaspa (KROAK) Дізнайтеся ключову інформацію про Kroak on Kaspa (KROAK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kroak on Kaspa (KROAK) $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Офіційний вебсайт: https://www.kroakonkaspa.com/ Купити KROAK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kroak on Kaspa (KROAK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kroak on Kaspa (KROAK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 506,92K $ 506,92K $ 506,92K Загальна пропозиція: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M Циркуляційна пропозиція: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 506,92K $ 506,92K $ 506,92K Історичний максимум: $ 0,00371105 $ 0,00371105 $ 0,00371105 Історичний мінімум: $ 0,00014012 $ 0,00014012 $ 0,00014012 Поточна ціна: $ 0,00073815 $ 0,00073815 $ 0,00073815 Дізнайтеся більше про ціну Kroak on Kaspa (KROAK)

Токеноміка Kroak on Kaspa (KROAK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kroak on Kaspa (KROAK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KROAK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KROAK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KROAK, досліджуйте ціну токена KROAK в реальному часі!

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