Сьогоднішня ціна Kroak on Kaspa (KROAK)

Поточна ціна Kroak on Kaspa (KROAK) сьогодні становить 0.00212719 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна KROAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kroak on Kaspa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.14K USD

- зміна ціни Kroak on Kaspa протягом дня — -3.95%

- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD

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