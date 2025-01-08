Ціна Kroak on Kaspa (KROAK)
Поточна ціна Kroak on Kaspa (KROAK) сьогодні становить 0.00212719 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна KROAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kroak on Kaspa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.14K USD
- зміна ціни Kroak on Kaspa протягом дня — -3.95%
- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD
Отримуйте оновлення цін KROAK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KROAK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kroak on Kaspa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kroak on Kaspa до USD становила $ +0.0044738940.
За останні 60 днів зміна ціни Kroak on Kaspa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kroak on Kaspa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.95%
|30 днів
|$ +0.0044738940
|+210.32%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kroak on Kaspa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.32%
-3.95%
+41.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KROAK до AUD
A$0.003403504
|1 KROAK до GBP
￡0.001701752
|1 KROAK до EUR
€0.0020421024
|1 KROAK до USD
$0.00212719
|1 KROAK до MYR
RM0.0095298112
|1 KROAK до TRY
₺0.0751536227
|1 KROAK до JPY
¥0.3361385638
|1 KROAK до RUB
₽0.2280773118
|1 KROAK до INR
₹0.1824916301
|1 KROAK до IDR
Rp34.3095113257
|1 KROAK до PHP
₱0.1241428084
|1 KROAK до EGP
￡E.0.1077421735
|1 KROAK до BRL
R$0.012975859
|1 KROAK до CAD
C$0.0030418817
|1 KROAK до BDT
৳0.259091742
|1 KROAK до NGN
₦3.2877635921
|1 KROAK до UAH
₴0.0900014089
|1 KROAK до VES
Bs0.11274107
|1 KROAK до PKR
Rs0.5926776778
|1 KROAK до KZT
₸1.1249006158
|1 KROAK до THB
฿0.0735156864
|1 KROAK до TWD
NT$0.0696016568
|1 KROAK до CHF
Fr0.001914471
|1 KROAK до HKD
HK$0.0165282663
|1 KROAK до MAD
.د.م0.0212931719