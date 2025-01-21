Сьогоднішня ціна Kriya (KDX)

Поточна ціна Kriya (KDX) сьогодні становить 0.271174 USD з ринковою капіталізацією $ 14.46M USD. Ціна KDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kriya:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.83K USD

- зміна ціни Kriya протягом дня — -4.01%

- циркуляційна пропозиція – 53.50M USD

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