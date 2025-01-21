Ціна Kriya (KDX)
Поточна ціна Kriya (KDX) сьогодні становить 0.271174 USD з ринковою капіталізацією $ 14.46M USD. Ціна KDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kriya:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.83K USD
- зміна ціни Kriya протягом дня — -4.01%
- циркуляційна пропозиція – 53.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kriya до USD становила $ -0.0113413127202417.
За останні 30 днів зміна ціни Kriya до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kriya до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kriya до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0113413127202417
|-4.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kriya: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.94%
-4.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kriya is a one-stop suite of DeFi products on Sui that offers an AMM, automated vaults vaults and an LST. Kriya is long term goal is to build DeFi products for the masses and it is clear that it starts with a robust spot liquidity layer. KriyaCLMM and Deepbook integrations focus on that while the rest of the Kriya suite is built on top such as automated vaults, perpetuals, leverage lending and more primitives to follow soon
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