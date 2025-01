Що таке Kriya ( KDX)

Kriya is a one-stop suite of DeFi products on Sui that offers an AMM, automated vaults vaults and an LST. Kriya is long term goal is to build DeFi products for the masses and it is clear that it starts with a robust spot liquidity layer. KriyaCLMM and Deepbook integrations focus on that while the rest of the Kriya suite is built on top such as automated vaults, perpetuals, leverage lending and more primitives to follow soon

Ресурс Kriya (KDX) Whitepaper Офіційний вебсайт