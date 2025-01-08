Сьогоднішня ціна Krida Fans (KRIDA)

Поточна ціна Krida Fans (KRIDA) сьогодні становить 0.00519556 USD з ринковою капіталізацією $ 115.39K USD. Ціна KRIDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Krida Fans:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.34 USD

- зміна ціни Krida Fans протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 22.18M USD

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