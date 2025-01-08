Ціна Krida Fans (KRIDA)
Поточна ціна Krida Fans (KRIDA) сьогодні становить 0.00519556 USD з ринковою капіталізацією $ 115.39K USD. Ціна KRIDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Krida Fans:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.34 USD
- зміна ціни Krida Fans протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 22.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Krida Fans до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Krida Fans до USD становила $ -0.0001993941.
За останні 60 днів зміна ціни Krida Fans до USD становила $ +0.0000857677.
За останні 90 днів зміна ціни Krida Fans до USD становила $ -0.000785335227347008.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.32%
|30 днів
|$ -0.0001993941
|-3.83%
|60 днів
|$ +0.0000857677
|+1.65%
|90 днів
|$ -0.000785335227347008
|-13.13%
Останній аналіз цін Krida Fans: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-0.32%
+0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Krida Fans is a next-generation fantasy sports and social platform built on polygon blockchain. Pick a Game. Show your Skills. Win the Game. Krida Fans is powered by $KRIDA, which is utility and governance token, enabling users to earn rewards and participate in community votes for important platform decisions.
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