Ціна Krees (KREES)
Поточна ціна Krees (KREES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KREES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Krees:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни Krees протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Krees до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Krees до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Krees до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Krees до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.84%
|30 днів
|$ 0
|-27.75%
|60 днів
|$ 0
|-39.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Krees: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.84%
+2.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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