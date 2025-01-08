Ціна KRATOM (KRATOM)
Поточна ціна KRATOM (KRATOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.07K USD. Ціна KRATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KRATOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34K USD
- зміна ціни KRATOM протягом дня — -46.20%
- циркуляційна пропозиція – 997.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KRATOM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KRATOM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KRATOM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KRATOM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-46.20%
|30 днів
|$ 0
|-60.44%
|60 днів
|$ 0
|-45.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KRATOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-46.20%
-38.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$KRATOM is a token created as a rewards protocol for the 45 million-strong Kratom user community. The official website features a claim portal where individuals purchasing Kratom in stores can earn $KRATOM tokens as rewards. The project aims to establish partnerships with reputable Kratom companies to integrate its tooling and tokens as customer incentives. As users of Kratom themselves, the creators of $KRATOM aspire to foster the largest social community of Kratom users, and to contribute to their peers, researchers, and esteemed Kratom organizations.
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