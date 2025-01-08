Сьогоднішня ціна KRATOM (KRATOM)

Поточна ціна KRATOM (KRATOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.07K USD. Ціна KRATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KRATOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34K USD

- зміна ціни KRATOM протягом дня — -46.20%

- циркуляційна пропозиція – 997.36M USD

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