Сьогоднішня ціна KRAQ xStock

Поточна ціна KRAQ xStock (KRAQX) сьогодні становить $ 9.98, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KRAQX до USD становить $ 9.98 за KRAQX.

KRAQ xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 649,649, з циркуляційною пропозицією у 65.10K KRAQX. Протягом останніх 24 годин KRAQX торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 10.74, тоді як історичний мінімум — $ 9.78.

У короткостроковій динаміці KRAQX змінився на -- за останню годину та на -0.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 405.57.

Ринкова інформація щодо KRAQ xStock (KRAQX)

Ринкова капіталізація $ 649.65K$ 649.65K $ 649.65K Обсяг (за 24 год) $ 405.57$ 405.57 $ 405.57 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74.60M$ 74.60M $ 74.60M Циркуляційне постачання 65.10K 65.10K 65.10K Загальна пропозиція 5,061,699.0 5,061,699.0 5,061,699.0

Поточна ринкова капіталізація KRAQ xStock — $ 649.65K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 405.57. Циркуляційна пропозиція KRAQX — 65.10K, зі загальною пропозицією 5061699.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74.60M.