Токеноміка KRAMPUS (KRAMPUS) Дізнайтеся ключову інформацію про KRAMPUS (KRAMPUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KRAMPUS (KRAMPUS) Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve. Офіційний вебсайт: https://www.trippinapetribe.xyz/ Купити KRAMPUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KRAMPUS (KRAMPUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KRAMPUS (KRAMPUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,42K $ 18,42K $ 18,42K Загальна пропозиція: $ 991,89M $ 991,89M $ 991,89M Циркуляційна пропозиція: $ 991,89M $ 991,89M $ 991,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,42K $ 18,42K $ 18,42K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну KRAMPUS (KRAMPUS)

Токеноміка KRAMPUS (KRAMPUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KRAMPUS (KRAMPUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KRAMPUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KRAMPUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KRAMPUS, досліджуйте ціну токена KRAMPUS в реальному часі!

Прогноз ціни KRAMPUS Хочете знати, куди рухається KRAMPUS? Наша сторінка прогнозу ціни KRAMPUS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена KRAMPUS зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!