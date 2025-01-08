Сьогоднішня ціна KRAMPUS (KRAMPUS)

Поточна ціна KRAMPUS (KRAMPUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.59K USD. Ціна KRAMPUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KRAMPUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD

- зміна ціни KRAMPUS протягом дня — -12.32%

- циркуляційна пропозиція – 993.26M USD

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