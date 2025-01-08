Ціна KRAMPUS (KRAMPUS)
Поточна ціна KRAMPUS (KRAMPUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.59K USD. Ціна KRAMPUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KRAMPUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD
- зміна ціни KRAMPUS протягом дня — -12.32%
- циркуляційна пропозиція – 993.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KRAMPUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KRAMPUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KRAMPUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KRAMPUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.32%
|30 днів
|$ 0
|-61.46%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KRAMPUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-12.32%
-5.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve.
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