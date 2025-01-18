Сьогоднішня ціна Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Поточна ціна Kraken Wrapped BTC (KBTC) сьогодні становить 74,379 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kraken Wrapped BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97 USD

- зміна ціни Kraken Wrapped BTC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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