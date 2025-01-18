Сьогоднішня ціна Kraken (KRAKEN)

Поточна ціна Kraken (KRAKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRAKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kraken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.74K USD

- зміна ціни Kraken протягом дня — -1.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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