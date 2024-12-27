Сьогоднішня ціна KPOP (KPOP)

Поточна ціна KPOP (KPOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183.51K USD. Ціна KPOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KPOP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20K USD

- зміна ціни KPOP протягом дня — -9.73%

- циркуляційна пропозиція – 831.85M USD

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