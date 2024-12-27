Ціна KPOP (KPOP)
Поточна ціна KPOP (KPOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183.51K USD. Ціна KPOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KPOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20K USD
- зміна ціни KPOP протягом дня — -9.73%
- циркуляційна пропозиція – 831.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KPOP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KPOP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KPOP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KPOP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.73%
|30 днів
|$ 0
|-60.48%
|60 днів
|$ 0
|+49.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KPOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-9.73%
+4.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Celebrating the culture of KPOP on Solana, KPOP is a token that represents the advancement and globalization of KPOP throughout the world. The community is built upon a mutual appreciation of the music, dancing, and the proliferation of KPOP media in addition to meme markets on Solana. This token is not endorsed by any KPOP companies or groups, it is a Solana token made by KPOP fans for KPOP fans.
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