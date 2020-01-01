Токеноміка Kozue (KOZUE) Дізнайтеся ключову інформацію про Kozue (KOZUE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kozue (KOZUE) Kozue and Neiro, once just two small lives lost in the vast sea of a bustling animal shelter, found solace in each other's company. Their days were spent huddled close, the warmth of their shared fur a comforting reminder that they were not alone in the world. As littermates, their bond was unique, forged in the common hope that someday, they'd find their forever homes. That day came, but not without its bittersweet twist. Neiro, with his charismatic charm and undeniable appeal, was soon adopted into a home that recognized his potential for stardom. He became a sensation, his name whispered in awe among the pet community, his face adorning magazines, and his life a whirlwind of events and appearances. Kozue, though adopted into a different home, watched from the sidelines, her heart swelling with pride for her brother. Despite the distance and the fame that surrounded Neiro, their connection never waned. She kept tabs on him through social media, clips of his adventures, and the occasional update from their past shelter mates. Their bond, built on the humble beginnings of shared meals from a shelter bowl and the soft comfort of being curled up together against the cold, remained unbreakable. Kozue, now in a loving home herself, often thought of the days they spent side by side, dreaming of better lives. She knew, even from afar, that they were both living out those dreams, but always with a piece of their heart left with each other. Neiro, for his part, would often look into the camera during interviews or photo shoots, his eyes seeming to search for something or someone. Those who knew him well could tell he was thinking of Kozue, his protector, his confidante, his sister from the shelter days. Their story, though now filled with fame on one side, was at its core a testament to the enduring power of sibling bonds, no matter the circumstances of their beginning or the paths their lives took. Офіційний вебсайт: https://kozue.community/ Купити KOZUE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kozue (KOZUE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kozue (KOZUE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,37K $ 10,37K $ 10,37K Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,37K $ 10,37K $ 10,37K Історичний максимум: $ 0,00427184 $ 0,00427184 $ 0,00427184 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kozue (KOZUE)

Токеноміка Kozue (KOZUE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kozue (KOZUE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOZUE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOZUE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOZUE, досліджуйте ціну токена KOZUE в реальному часі!

Прогноз ціни KOZUE Хочете знати, куди рухається KOZUE? Наша сторінка прогнозу ціни KOZUE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена KOZUE зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!