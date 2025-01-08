Сьогоднішня ціна Kozue (KOZUE)

Поточна ціна Kozue (KOZUE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.24K USD. Ціна KOZUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kozue:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.01 USD

- зміна ціни Kozue протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD

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