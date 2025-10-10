Дослідіть токеноміку Koyo (KOY) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів KOY, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку Koyo (KOY) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів KOY, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Ринкова капіталізація: $ 178,33K $ 178,33K $ 178,33K Загальна пропозиція: $ 562,54M $ 562,54M $ 562,54M Циркуляційна пропозиція: $ 527,10M $ 527,10M $ 527,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 190,32K $ 190,32K $ 190,32K Історичний максимум: $ 0,02352792 $ 0,02352792 $ 0,02352792 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033832 $ 0,00033832 $ 0,00033832 Дізнайтеся більше про ціну Koyo (KOY) Купити KOY зараз! Інформація Koyo (KOY) Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner. The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange. One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more. The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens. Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform. The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens. Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform. Офіційний вебсайт: https://koyotoken.com/ Токеноміка Koyo (KOY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Koyo (KOY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOY, досліджуйте ціну токена KOY в реальному часі! Прогноз ціни KOY Хочете знати, куди рухається KOY? Наша сторінка прогнозу ціни KOY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена KOY зараз! 