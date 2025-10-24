Інформація щодо ціни Koyo (KOY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02352792$ 0,02352792 $ 0,02352792 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -7,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,42%

Актуальна ціна Koyo (KOY) становить --. За останні 24 години KOY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOY становить $ 0,02352792, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KOY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -7,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Koyo (KOY)

Ринкова капіталізація $ 156,90K$ 156,90K $ 156,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 167,45K$ 167,45K $ 167,45K Циркуляційне постачання 527,10M 527,10M 527,10M Загальна пропозиція 562 535 613,3139977 562 535 613,3139977 562 535 613,3139977

Поточна ринкова капіталізація Koyo — $ 156,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOY — 527,10M, зі загальною пропозицією 562535613.3139977. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 167,45K.