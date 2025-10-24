Інформація щодо ціни Kovu ($KOVU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) -1,42% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,40%

Актуальна ціна Kovu ($KOVU) становить --. За останні 24 години $KOVU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $KOVU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $KOVU змінився на -0,97% за останню годину, -1,42% за 24 години та на +3,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kovu ($KOVU)

Ринкова капіталізація $ 7,44K$ 7,44K $ 7,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,44K$ 7,44K $ 7,44K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 966 874,064759 999 966 874,064759 999 966 874,064759

Поточна ринкова капіталізація Kovu — $ 7,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $KOVU — 999,97M, зі загальною пропозицією 999966874.064759. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,44K.