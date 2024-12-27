Сьогоднішня ціна Kovin Segnocchi (KOVIN)

Поточна ціна Kovin Segnocchi (KOVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.90K USD. Ціна KOVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kovin Segnocchi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 588.91 USD

- зміна ціни Kovin Segnocchi протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 69.42B USD

Отримуйте оновлення цін KOVIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KOVIN.