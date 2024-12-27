Ціна Kovin Segnocchi (KOVIN)
Поточна ціна Kovin Segnocchi (KOVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.90K USD. Ціна KOVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kovin Segnocchi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 588.91 USD
- зміна ціни Kovin Segnocchi протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 69.42B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kovin Segnocchi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kovin Segnocchi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kovin Segnocchi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kovin Segnocchi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ 0
|-52.73%
|60 днів
|$ 0
|-42.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kovin Segnocchi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.33%
+0.16%
-2.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024.
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