Ціна Kounotori (KTO)
Поточна ціна Kounotori (KTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kounotori:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.48K USD
- зміна ціни Kounotori протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kounotori до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kounotori до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kounotori до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kounotori до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.38%
|60 днів
|$ 0
|+9.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kounotori: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a group of crypto-enthusiasts that have grown tired of rug-pulls, honeypots, and devs that, quite frankly, have no idea how to treat their community or their project. Although none of the core team have coding knowledge, we have the freedom to carefully choose the right people for the jobs needed rather than rely on the limitations of an in house team. We aim to release a staking platform on the Ethereum blockchain. Staking Kounotori token will offer higher returns than other tokens staked on the platform.
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