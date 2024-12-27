Ціна Koto (KOTO)
Поточна ціна Koto (KOTO) сьогодні становить 0.00403055 USD з ринковою капіталізацією $ 4.01M USD. Ціна KOTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Koto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.01K USD
- зміна ціни Koto протягом дня — -0.86%
- циркуляційна пропозиція – 995.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Koto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Koto до USD становила $ -0.0021265673.
За останні 60 днів зміна ціни Koto до USD становила $ -0.0001689779.
За останні 90 днів зміна ціни Koto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.86%
|30 днів
|$ -0.0021265673
|-52.76%
|60 днів
|$ -0.0001689779
|-4.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Koto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-0.86%
+19.29%
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