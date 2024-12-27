Сьогоднішня ціна Koto (KOTO)

Поточна ціна Koto (KOTO) сьогодні становить 0.00403055 USD з ринковою капіталізацією $ 4.01M USD. Ціна KOTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Koto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.01K USD

- зміна ціни Koto протягом дня — -0.86%

- циркуляційна пропозиція – 995.00M USD

Отримуйте оновлення цін KOTO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KOTO.