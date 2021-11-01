Токеноміка kotia (KOT) Дізнайтеся ключову інформацію про kotia (KOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація kotia (KOT) Kotia (KOT): A Blend of Speed and Security Kotia (KOT) stands at the forefront of innovation in the world of cryptocurrencies, offering a unique fusion of Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW) consensus mechanisms. This dynamic combination ensures both speed and security, making Kotia a standout player in the digital currency landscape. Key Features: Swift Transactions: Kotia is engineered for speed, allowing users to experience rapid transaction processing. The integration of PoS enhances the efficiency of the network, ensuring quick and seamless transactions. Robust Security: Security is paramount, and Kotia doesn't compromise. The incorporation of PoW adds an extra layer of protection to the network, making it resilient against potential threats and attacks. Hybrid Consensus: By marrying PoS and PoW, Kotia strikes a delicate balance between energy efficiency (PoS) and network security (PoW), creating a well-rounded ecosystem that caters to the diverse needs of its users. User-Friendly Interface: Kotia prioritizes user experience, offering an intuitive and user-friendly interface. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the world of cryptocurrencies, Kotia provides a platform that is accessible to all. Community-Driven Development: The Kotia community plays a pivotal role in shaping the coin's future. A transparent and collaborative development approach ensures that the community's input is considered, fostering a sense of ownership among its users. Embrace the future of digital finance with Kotia – where speed meets security, and innovation knows no bounds. Офіційний вебсайт: https://kotia.cash Whitepaper: https://kotia.cash/wp-content/uploads/2021/11/WP-kOTIA.Cash-project.pdf Купити KOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни kotia (KOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена kotia (KOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Історичний максимум: $ 0,00661027 $ 0,00661027 $ 0,00661027 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00017605 $ 0,00017605 $ 0,00017605 Дізнайтеся більше про ціну kotia (KOT)

Токеноміка kotia (KOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки kotia (KOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOT, досліджуйте ціну токена KOT в реальному часі!

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