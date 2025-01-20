Ціна kotia (KOT)
Поточна ціна kotia (KOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності kotia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.59 USD
- зміна ціни kotia протягом дня — -0.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни kotia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни kotia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни kotia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни kotia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.71%
|30 днів
|$ 0
|+40.05%
|60 днів
|$ 0
|+11.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін kotia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-0.71%
-5.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kotia (KOT): A Blend of Speed and Security Kotia (KOT) stands at the forefront of innovation in the world of cryptocurrencies, offering a unique fusion of Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW) consensus mechanisms. This dynamic combination ensures both speed and security, making Kotia a standout player in the digital currency landscape. Key Features: 1. Swift Transactions: Kotia is engineered for speed, allowing users to experience rapid transaction processing. The integration of PoS enhances the efficiency of the network, ensuring quick and seamless transactions. 2. Robust Security: Security is paramount, and Kotia doesn't compromise. The incorporation of PoW adds an extra layer of protection to the network, making it resilient against potential threats and attacks. 3. Hybrid Consensus: By marrying PoS and PoW, Kotia strikes a delicate balance between energy efficiency (PoS) and network security (PoW), creating a well-rounded ecosystem that caters to the diverse needs of its users. 4. User-Friendly Interface: Kotia prioritizes user experience, offering an intuitive and user-friendly interface. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the world of cryptocurrencies, Kotia provides a platform that is accessible to all. 5. Community-Driven Development: The Kotia community plays a pivotal role in shaping the coin's future. A transparent and collaborative development approach ensures that the community's input is considered, fostering a sense of ownership among its users. Embrace the future of digital finance with Kotia – where speed meets security, and innovation knows no bounds.
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