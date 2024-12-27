Ціна Kotaro (KOTARO)
Поточна ціна Kotaro (KOTARO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.41K USD. Ціна KOTARO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kotaro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.71 USD
- зміна ціни Kotaro протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
Отримуйте оновлення цін KOTARO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KOTARO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kotaro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kotaro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kotaro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kotaro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ 0
|-55.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kotaro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.06%
-2.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kotaro is the irresistibly Otter that's capturing hearts across the Solana ecosystem. With his charming design and playful personality, Kotaro embodies the perfect blend of cuteness and character that makes him a standout figure in the Solana community. Whether he's sharing his positive vibes or simply spreading joy with his lovable design, Kotaro is more than just a character—he’s become a symbol of fun and creativity in the Solana space. With his bright eyes, fluffy appearance, and endearing quirks, Kotaro is the perfect companion for anyone who loves the combination of playful spirit and innovative design. If you’re looking for something cute and uplifting, Kotaro is sure to bring a smile to your face every time
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KOTARO до AUD
A$--
|1 KOTARO до GBP
￡--
|1 KOTARO до EUR
€--
|1 KOTARO до USD
$--
|1 KOTARO до MYR
RM--
|1 KOTARO до TRY
₺--
|1 KOTARO до JPY
¥--
|1 KOTARO до RUB
₽--
|1 KOTARO до INR
₹--
|1 KOTARO до IDR
Rp--
|1 KOTARO до PHP
₱--
|1 KOTARO до EGP
￡E.--
|1 KOTARO до BRL
R$--
|1 KOTARO до CAD
C$--
|1 KOTARO до BDT
৳--
|1 KOTARO до NGN
₦--
|1 KOTARO до UAH
₴--
|1 KOTARO до VES
Bs--
|1 KOTARO до PKR
Rs--
|1 KOTARO до KZT
₸--
|1 KOTARO до THB
฿--
|1 KOTARO до TWD
NT$--
|1 KOTARO до CHF
Fr--
|1 KOTARO до HKD
HK$--
|1 KOTARO до MAD
.د.م--