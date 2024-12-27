Сьогоднішня ціна Kotaro (KOTARO)

Поточна ціна Kotaro (KOTARO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.41K USD. Ціна KOTARO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kotaro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.71 USD

- зміна ціни Kotaro протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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