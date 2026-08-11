Сьогоднішня ціна KOTAI

Поточна ціна KOTAI (KTI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KTI до USD становить $ 0 за KTI.

KOTAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,811,275, з циркуляційною пропозицією у 425.33B KTI. Протягом останніх 24 годин KTI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KTI змінився на -0.00% за останню годину та на -5.25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KOTAI (KTI)

Ринкова капіталізація $ 18.81M$ 18.81M $ 18.81M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.11M$ 22.11M $ 22.11M Циркуляційне постачання 425.33B 425.33B 425.33B Загальна пропозиція 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація KOTAI — $ 18.81M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KTI — 425.33B, зі загальною пропозицією 500000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.11M.