Сьогоднішня ціна Kosher Katz (K)

Поточна ціна Kosher Katz (K) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 163.79K USD. Ціна K до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kosher Katz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.70K USD

- зміна ціни Kosher Katz протягом дня — -15.54%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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