Інформація щодо ціни Koru (KORU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,68% Зміна ціни (1 дн.) +1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,15%

Актуальна ціна Koru (KORU) становить --. За останні 24 години KORU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KORU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KORU змінився на -0,68% за останню годину, +1,67% за 24 години та на -0,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Koru (KORU)

Ринкова капіталізація $ 43,02K$ 43,02K $ 43,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43,02K$ 43,02K $ 43,02K Циркуляційне постачання 494,64M 494,64M 494,64M Загальна пропозиція 494 641 534,074621 494 641 534,074621 494 641 534,074621

Поточна ринкова капіталізація Koru — $ 43,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KORU — 494,64M, зі загальною пропозицією 494641534.074621. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,02K.