Ціна Kortana (KORA)
Поточна ціна Kortana (KORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kortana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.10 USD
- зміна ціни Kortana протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kortana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kortana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kortana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kortana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.56%
|60 днів
|$ 0
|-1.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kortana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Kortana Legacy? Kortana Legacy is a 3rd-person shooter game that allows players to earn financial rewards through betting. With fast-paced action and competitive gameplay, players can stake their cryptocurrency to win big while battling it out in immersive, high-stakes battles. Introducing the game kortana legacy Kortana legacy is a game set in the kortana universe, featuring humanoid characters, robots, and aliens. earn kortana by defeating enemies in single-player mode or betting in multiplayer mode. for more information, check out the official kortana whitepaper.
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