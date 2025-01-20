Ціна KORRA (KORRA)
Поточна ціна KORRA (KORRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KORRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KORRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 390.74 USD
- зміна ціни KORRA протягом дня — +8.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KORRA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KORRA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KORRA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KORRA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.47%
|30 днів
|$ 0
|-3.72%
|60 днів
|$ 0
|-49.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KORRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+8.47%
+11.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Myro's play buddy $KORRA on Solana, the lovely dog
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