Сьогоднішня ціна KORRA (KORRA)

Поточна ціна KORRA (KORRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KORRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KORRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 390.74 USD

- зміна ціни KORRA протягом дня — +8.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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