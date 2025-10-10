Токеноміка Koro Go (KORO)
Токеноміка та аналіз ціни Koro Go (KORO)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Koro Go (KORO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Koro Go (KORO)
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
Токеноміка Koro Go (KORO): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Koro Go (KORO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів KORO, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KORO, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку KORO, досліджуйте ціну токена KORO в реальному часі!
