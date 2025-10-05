Інформація щодо ціни Koro Go (KORO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00323435$ 0,00323435 $ 0,00323435 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,14% Зміна ціни (1 дн.) -7,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,61%

Актуальна ціна Koro Go (KORO) становить --. За останні 24 години KORO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KORO становить $ 0,00323435, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KORO змінився на -0,14% за останню годину, -7,15% за 24 години та на +10,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Koro Go (KORO)

Ринкова капіталізація $ 29,32K$ 29,32K $ 29,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,32K$ 29,32K $ 29,32K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Koro Go — $ 29,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KORO — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,32K.