Сьогоднішня ціна Korico

Поточна ціна Korico (KORICO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KORICO до USD становить $ 0 за KORICO.

Korico наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 612,14, з циркуляційною пропозицією у 993,14M KORICO. Протягом останніх 24 годин KORICO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KORICO змінився на -0,18% за останню годину та на -18,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Korico (KORICO)

Ринкова капіталізація $ 13,61K$ 13,61K $ 13,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,61K$ 13,61K $ 13,61K Циркуляційне постачання 993,14M 993,14M 993,14M Загальна пропозиція 993 138 137,4645329 993 138 137,4645329 993 138 137,4645329

Поточна ринкова капіталізація Korico — $ 13,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KORICO — 993,14M, зі загальною пропозицією 993138137.4645329. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,61K.