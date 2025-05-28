Ціна Kori (KORI)
Поточна ціна Kori (KORI) сьогодні становить 0,00298902 USD з ринковою капіталізацією $ 2,98M USD. Ціна KORI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kori:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kori протягом дня — +27,93%
- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kori до USD становила $ +0,00065257.
За останні 30 днів зміна ціни Kori до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kori до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kori до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00065257
|+27,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kori: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,40%
+27,93%
+32,33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kori is the cutest pomeranian on the solana blockchain! The coin was deployed on letsBONK.fun on 13th May 2025. Kori is the most viral dog on social media in terms of Tiktok and Instagram engagement and now he has found his home within Web3. Our project is a CTO but has the backing of the owner of Kori's social media accounts (1.7m followers on Tiktok and over 300k on IG). Our contract address is on all of Kori's socials and our aim is to appeal to a big audience!! In summary this is some legendary lore, a great, upcoming CTO, and crazily trendy & popular (the top video on his Tiktok has almost reached 1 billion views)!
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