Ціна KOON (KOON)
Поточна ціна KOON (KOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.13K USD
- зміна ціни KOON протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KOON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KOON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KOON до USD становила $ 0.
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Останній аналіз цін KOON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Koon is a unique memecoin inspired by the majestic Maine Coon cat breed, known for its impressive size and affectionate nature. Unlike many memecoins dominated by dogs, Koon embodies feline power and nobility to unite a bold community movement. The goal is clear: bring together an engaged and united community to overthrow the dominance of dog-themed memecoins and put cats back center stage. Koon is more than just a token; it is a symbol of rebellion and humor, ready to conquer the crypto world while supporting noble animal protection causes.
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