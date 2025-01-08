Сьогоднішня ціна KOOKY (KOOKY)

Поточна ціна KOOKY (KOOKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.95K USD. Ціна KOOKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOOKY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.28 USD

- зміна ціни KOOKY протягом дня — -8.94%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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