Ціна KOOKY (KOOKY)
Поточна ціна KOOKY (KOOKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.95K USD. Ціна KOOKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOOKY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.28 USD
- зміна ціни KOOKY протягом дня — -8.94%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
Отримуйте оновлення цін KOOKY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KOOKY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOOKY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KOOKY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KOOKY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KOOKY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.94%
|30 днів
|$ 0
|-81.17%
|60 днів
|$ 0
|-80.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KOOKY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-8.94%
-3.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just annoying green monkey on Solana
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KOOKY до AUD
A$--
|1 KOOKY до GBP
￡--
|1 KOOKY до EUR
€--
|1 KOOKY до USD
$--
|1 KOOKY до MYR
RM--
|1 KOOKY до TRY
₺--
|1 KOOKY до JPY
¥--
|1 KOOKY до RUB
₽--
|1 KOOKY до INR
₹--
|1 KOOKY до IDR
Rp--
|1 KOOKY до PHP
₱--
|1 KOOKY до EGP
￡E.--
|1 KOOKY до BRL
R$--
|1 KOOKY до CAD
C$--
|1 KOOKY до BDT
৳--
|1 KOOKY до NGN
₦--
|1 KOOKY до UAH
₴--
|1 KOOKY до VES
Bs--
|1 KOOKY до PKR
Rs--
|1 KOOKY до KZT
₸--
|1 KOOKY до THB
฿--
|1 KOOKY до TWD
NT$--
|1 KOOKY до CHF
Fr--
|1 KOOKY до HKD
HK$--
|1 KOOKY до MAD
.د.م--