Інформація щодо ціни kook (KOOK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002497 $ 0,00002497 $ 0,00002497 Мін. за 24 год $ 0,00002601 $ 0,00002601 $ 0,00002601 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002497$ 0,00002497 $ 0,00002497 Макс. за 24 год $ 0,00002601$ 0,00002601 $ 0,00002601 Рекордний максимум $ 0,00018192$ 0,00018192 $ 0,00018192 Найнижча ціна $ 0,00001773$ 0,00001773 $ 0,00001773 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +1,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +20,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +20,37%

Актуальна ціна kook (KOOK) становить $0,00002544. За останні 24 години KOOK торгувався між мінімумом у $ 0,00002497 і максимумом у $ 0,00002601, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOOK становить $ 0,00018192, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001773.

Що стосується короткострокових результатів, то KOOK змінився на -0,54% за останню годину, +1,26% за 24 години та на +20,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо kook (KOOK)

Ринкова капіталізація $ 25,44K$ 25,44K $ 25,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,44K$ 25,44K $ 25,44K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 956 507,0 999 956 507,0 999 956 507,0

Поточна ринкова капіталізація kook — $ 25,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOOK — 999,96M, зі загальною пропозицією 999956507.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,44K.