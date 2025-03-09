Сьогоднішня ціна Kontos (KOS)

Поточна ціна Kontos (KOS) сьогодні становить 0.01490608 USD з ринковою капіталізацією $ 2.08M USD. Ціна KOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kontos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.45K USD

- зміна ціни Kontos протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 140.13M USD

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