Ціна Kontos (KOS)
Поточна ціна Kontos (KOS) сьогодні становить 0.01490608 USD з ринковою капіталізацією $ 2.08M USD. Ціна KOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kontos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.45K USD
- зміна ціни Kontos протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 140.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kontos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kontos до USD становила $ -0.0090066068.
За останні 60 днів зміна ціни Kontos до USD становила $ -0.0107145886.
За останні 90 днів зміна ціни Kontos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.48%
|30 днів
|$ -0.0090066068
|-60.42%
|60 днів
|$ -0.0107145886
|-71.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kontos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
+0.48%
-10.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc.
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