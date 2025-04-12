Ціна Konstellation (DARC)
Поточна ціна Konstellation (DARC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Konstellation:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Konstellation протягом дня — -0.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Konstellation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Konstellation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Konstellation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Konstellation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.85%
|30 днів
|$ 0
|-53.62%
|60 днів
|$ 0
|-66.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Konstellation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.85%
-12.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Konstellation is a decentralized cross-chain capital markets protocol built with Cosmos SDK. It is aimed to efficiently connect funds and the various components of the asset management industry with investors. Konstellation intends to be the financial services industry hub for Cosmos and other blockchain ecosystems through strategic inter-blockchain communications. The network is powered by DARC tokens, which are required for the Konstellation network's governance and transactions.
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