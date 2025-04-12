Сьогоднішня ціна Konstellation (DARC)

Поточна ціна Konstellation (DARC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Konstellation:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Konstellation протягом дня — -0.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DARC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DARC.