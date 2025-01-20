Ціна KonPay (KON)
Поточна ціна KonPay (KON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KonPay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.38K USD
- зміна ціни KonPay протягом дня — -10.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KonPay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KonPay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KonPay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KonPay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.57%
|30 днів
|$ 0
|-45.34%
|60 днів
|$ 0
|-29.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KonPay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.43%
-10.57%
-41.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The goal of KONPAY is to build a new payment service system that can improve the problems of high fees and long settlement cycles, which were structurally inevitable in the existing payment system. We will provide a new solution for fees and settlement cycles by utilizing blockchain smart contracts and crypto-economy to replace various intermediaries in the existing payment system. KONPAY is a blockchain payment service project that provides incentives and rewards to all participants, and provides a convenient payment service platform for merchants and users through the app, thereby facilitating interaction between users and liquidity of digital assets.
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