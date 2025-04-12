Сьогоднішня ціна Konomi Network (KONO)

Поточна ціна Konomi Network (KONO) сьогодні становить 0.0013295 USD з ринковою капіталізацією $ 48.78K USD. Ціна KONO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Konomi Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Konomi Network протягом дня — -2.77%

- циркуляційна пропозиція – 36.69M USD

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