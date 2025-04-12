Ціна Konomi Network (KONO)
Поточна ціна Konomi Network (KONO) сьогодні становить 0.0013295 USD з ринковою капіталізацією $ 48.78K USD. Ціна KONO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Konomi Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Konomi Network протягом дня — -2.77%
- циркуляційна пропозиція – 36.69M USD
Отримуйте оновлення цін KONO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KONO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Konomi Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Konomi Network до USD становила $ -0.0009190015.
За останні 60 днів зміна ціни Konomi Network до USD становила $ -0.0009726237.
За останні 90 днів зміна ціни Konomi Network до USD становила $ -0.004426271970720156.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.77%
|30 днів
|$ -0.0009190015
|-69.12%
|60 днів
|$ -0.0009726237
|-73.15%
|90 днів
|$ -0.004426271970720156
|-76.90%
Останній аналіз цін Konomi Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-2.77%
-23.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KONO до VND
₫34.0897095
|1 KONO до AUD
A$0.002113905
|1 KONO до GBP
￡0.00101042
|1 KONO до EUR
€0.00116996
|1 KONO до USD
$0.0013295
|1 KONO до MYR
RM0.00587639
|1 KONO до TRY
₺0.05060077
|1 KONO до JPY
¥0.190796545
|1 KONO до RUB
₽0.11064099
|1 KONO до INR
₹0.114589605
|1 KONO до IDR
Rp22.15832447
|1 KONO до KRW
₩1.888488275
|1 KONO до PHP
₱0.07602081
|1 KONO до EGP
￡E.0.06817676
|1 KONO до BRL
R$0.00779087
|1 KONO до CAD
C$0.00183471
|1 KONO до BDT
৳0.161201875
|1 KONO до NGN
₦2.11366569
|1 KONO до UAH
₴0.054921645
|1 KONO до VES
Bs0.0943945
|1 KONO до PKR
Rs0.371980805
|1 KONO до KZT
₸0.68564974
|1 KONO до THB
฿0.044498365
|1 KONO до TWD
NT$0.043035915
|1 KONO до AED
د.إ0.004879265
|1 KONO до CHF
Fr0.001076895
|1 KONO до HKD
HK$0.010303625
|1 KONO до MAD
.د.م0.01233776
|1 KONO до MXN
$0.027028735