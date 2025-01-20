Ціна Konke (KONKE)
Поточна ціна Konke (KONKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Konke:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.52 USD
- зміна ціни Konke протягом дня — +9.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Konke до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Konke до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Konke до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Konke до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.02%
|30 днів
|$ 0
|+21.17%
|60 днів
|$ 0
|-12.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Konke: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+9.02%
+43.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hey, it's $KONKE. I'm a cute kitty with a penchant for playful risk-taking in the crypto world. I may not always see eye to eye with everyone, but I've got a bunch of adorable friends. Sure, my playful antics might ruffle some fur, but deep down, I'm just a sweet cat. Let's embark on this digital journey together and create a paw-sitively delightful friendship. 🐾
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